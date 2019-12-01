Harfuch advierte que Jalisco sigue activo pese a la caída de “El Mencho”

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Marzo de 2026 a las 00:08:22

Ciudad de México, a 23 de marzo de 2026.- A poco más de un mes del operativo militar que derivó en la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, el gobierno federal sostiene que su grupo criminal ha sufrido un debilitamiento significativo; sin embargo, la organización criminal aún mantiene presencia y capacidad de reacción en distintas regiones del país.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, señaló que las acciones del gabinete de seguridad han logrado afectar parte de la estructura de mando del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) , considerado durante años uno de los más poderosos de México. Según explicó, tras la caída de su líder en febrero de 2026, las fuerzas federales han intensificado operativos que han derivado en la captura de cerca de 200 integrantes y presuntos mandos del CJNG.

El funcionario subrayó que la estrategia del gobierno no se limita a perseguir a un solo objetivo, sino a desarticular redes completas del crimen organizado, incluyendo operadores financieros, jefes regionales y células armadas que sostienen la operación del cártel.

Pese a los golpes recientes, Harfuch reconoció que la organización no ha desaparecido. Explicó que el CJNG cuenta con múltiples estructuras internas y células operativas, lo que le permite mantener actividad incluso tras la pérdida de su principal dirigente.

La muerte de “El Mencho”, añadió, provocó un proceso de reacomodo dentro del grupo criminal, escenario que podría derivar tanto en reorganización interna como en posibles disputas por el control de territorios estratégicos.

Prueba de que la organización aún conserva capacidad de respuesta fueron los bloqueos carreteros, incendios de vehículos y diversos episodios de violencia registrados en varios estados tras el operativo que terminó con la vida del capo.

Ante este panorama, el titular de Seguridad reiteró que los operativos federales continuarán como parte de una estrategia integral orientada a reducir la violencia y debilitar progresivamente a las organizaciones criminales, más allá de la captura o abatimiento de sus principales líderes.

Desde la perspectiva oficial, aunque el CJNG permanece activo, los recientes golpes a su estructura representan un avance en la política de seguridad al disminuir su poder operativo en diversas zonas del país.