Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Noviembre de 2026 a las 21:18:06

Tarímbaro, Michoacán, a 16 de noviembre de 2026.- Una persona levemente lesionada y caos vehicular fue el saldo de la volcadora de un tráiler en la autopista Morelia-Salamanca en la localidad de Cuto del Porvenir.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados sobre la volcadora de un tráiler en el referido lugar.

Al sitio acudieron elementos de la Guardia Nacional, así como paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a una persona que estaba herida, mientras que personal de la GN se hizo cargo de lo concerniente al hecho vial.

Es de mencionar que el percance ocasionó el cierre parcial de la rúa por varias horas.