Morelia, Michoacán, a 16 de noviembre del 2026.- El presidente municipal de Contepec, Eduardo Martínez Guzmán, señaló que la Fiscalía General del Estado (FGE) continúa con las investigaciones por la agresión armada que sufrió el pasado 11 de noviembre. Aunque dijo que será la autoridad ministerial quien determine las responsabilidades, consideró que el ataque pudo tener un trasfondo político.

“Nosotros lo decimos: cien por ciento político”, declaró el edil, quien confirmó que buscará la reelección. A su juicio, esa intención inquieta a grupos que, aseguró, mantuvieron sometido al municipio durante alrededor de 30 años.

Martínez Guzmán sostuvo que su proyecto llegó al gobierno sin acuerdos con grupos particulares y lo describió como una “elección de izquierda ciudadana”. Añadió que continuará al frente de la administración para preservar la gobernabilidad y la unidad en el municipio.

El alcalde morenista afirmó que esta sería la cuarta ocasión en que es objeto de un atentado. Precisó que uno ocurrió cuando era candidato y otros dos durante su gestión. Agregó que también hubo denuncias por agresiones anteriores y que la Fiscalía les ha informado de algunos avances, pero que la institución ha mantenido reserva sobre las investigaciones.

Tras el ataque, dijo que solicitó medidas de seguridad y que ya conversa sobre el tema con el secretario de Gobierno y el secretario de Seguridad Pública. Explicó que actualmente lo acompañan tres elementos, aunque deben distribuirlos entre distintas tareas prioritarias.

El edil reconoció que los hechos le preocupan, pero dijo que su principal inquietud es la seguridad y tranquilidad de la población. También describió a Contepec como un municipio que había mantenido relativa calma y cuya economía, afirmó, se había reactivado.