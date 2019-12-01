Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Noviembre de 2026 a las 20:03:35

Querétaro, Querétaro, 16 de noviembre de 2026.- A dos años de cumplirse el trágico suceso que se registró en el bar "Los Cantaritos" que dejó al menos 10 muertos y tres detenidos, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Querétaro confirmó que el caso judicial sigue abierto y bajo estricta vigilancia procesal.

Víctor Antonio de Jesús Hernández, titular de la dependencia, señaló que las investigaciones y los procesos penales no se darán por concluidos hasta que se alcancen sentencias condenatorias firmes y los presuntos responsables permanezcan compurgando sus penas en prisión.

A 24 meses de la tragedia, detalló que actualmente el proceso penal se encuentra transitando por la fase intermedia, a la espera de que el órgano jurisdiccional aperture formalmente la etapa de juicio oral.

Si bien los imputados han hecho uso legítimo de sus derechos de defensa, la Fiscalía reiteró su confianza en lograr sentencias condenatorias que decreten la culpabilidad de los involucrados.

Confirmó que mantiene bajo proceso y con la medida cautelar de prisión preventiva justificada a tres personas directamente vinculadas con los hechos investigados por la instancia estatal.

Respecto a otras detenciones anunciadas en su momento por el Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal, incluyendo objetivos prioritarios como el denominado "Alfa 1", aclaró que dichos implicados se encuentran recluidos en centros penitenciarios federales bajo causas de su competencia, manteniendo una colaboración institucional.

En otro tema, cuestionado sobre la persistencia de detenciones a falsos prestadores de servicios y transportistas reincidentes en la usurpación de funciones, el organismo procurador delimitó el ámbito de sus atribuciones.

Puntualizó que los temas de carácter regulatorio, inspección sanitaria y supervisión de establecimientos comerciales o de transporte corresponden estrictamente a las instancias administrativas y de salud del estado y los municipios.

Ratificó el compromiso de actuar con contundencia y celeridad en aquellas carpetas de investigación donde se configure la posible comisión de un delito, dando vista a las autoridades competentes cuando se detectan irregularidades fuera de su fuero.