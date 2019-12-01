Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Noviembre de 2026 a las 15:47:48

Zamora, Michoacán, 16 de noviembre de 2026.- Un joven resulto gravemente lesionado al ser blanco de una agresión armada en las inmediaciones de la colonia Valencia Segunda Sección, de los agresores no hay pistas informaron fuentes policiales.

De acuerdo a la información obtenida por este medio de comunicación fue aproximadamente a las 13:25 horas de este lunes algunos vecinos de la colonia en mención reportaron una persona atacada a balazos en la calle Las Palmas casi esquina con Vizcaya.

Uniformados de los tres órdenes de gobierno acudieron al lugar confirmando el hecho, por lo que de inmediato retiraron a la gente para acordononar la zona y solicitaron al C5 SITEC el apoyo de los cuerpos de auxilio.

Acto seguido arribaron paramédicos de Radio Organizado de Auxilio (ROA), quienes auxiliaron al joven Cristian Giovani B., M., de 20 años de edad, quien fue canalizado a un nosocomio para su atención médica.

Personal de la Fiscalía General del Estado acudió al lugar para recabar indicios y testimonios con el fin de iniciar las investigaciones y dar con los presuntos agresores.