Monterrey, Nuevo León, a 16 noviembre de 2026.- La fumigación de un espacio público de Monterrey, Nuevo León, donde se encontraban mariposas monarca durante su recorrido migratorio, generó cuestionamientos contra la diputada local Lorena de la Garza, quien reconoció que integrantes de su equipo realizaron estos trabajos y admitió que se trató de un error.

El procedimiento se llevó a cabo antes de una jornada de vacunación organizada por la legisladora. La situación tomó relevancia luego de que comenzaran a circular videos en redes sociales donde se observa a personal utilizando aspersores para aplicar sustancias químicas sobre los árboles, mientras ejemplares de mariposa monarca sobrevolaban el lugar.

Ante las críticas, De la Garza difundió un comunicado en sus redes sociales en el que asumió la responsabilidad por lo ocurrido y ofreció una disculpa. Explicó que, al enterarse de las labores, solicitó detener inmediatamente la fumigación y buscó asesoría de especialistas para conocer cómo proceder ante la situación.

Asimismo, reconoció la importancia de proteger a esta especie migratoria y señaló que su equipo revisará los procedimientos utilizados para evitar que un incidente similar vuelva a presentarse.

La polémica también llegó a las redes sociales del gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, quien compartió información sobre el caso, luego de que creadores de contenido de la entidad difundieran las imágenes de la aplicación de químicos en el parque.

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León fue consultada sobre la posible existencia de denuncias relacionadas con estos hechos, ante lo cual su área de comunicación indicó que el asunto se encontraba en revisión.

Hasta el momento, la legisladora no ha precisado el punto exacto donde se realizaron los trabajos ni se ha informado sobre una evaluación técnica que determine si hubo afectaciones a los ejemplares de mariposa monarca.