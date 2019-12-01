Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Noviembre de 2026 a las 16:51:58

Zamora, Michoacán, 16 de noviembre de 2026.- La tarde de este lunes, en la colonia Ferrocarril, un joven fue ultimado de varios balazos. Autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) ya investigan el caso.

Fue aproximadamente a las 15:00 horas, cuando operadores del C5 SITEC fueron alertados sobre una persona lesionada por disparos de arma de en la calle Ferrocarril cerca de la congeladora Frialsa.

Uniformados de la Policía Municipal, Guardia Civil y Guardia Nacional llegaron al lugar y encontraron al joven herido sobre un montón de arena, por lo que solicitaron una ambulancia.

Paramédicos de Radio Organizado de Auxilio llegaron y confirmaron el deceso del joven Jesús de aproximadamente 28 años de edad, vecino de la colonia Juan Gutiérrez Flores.

La escena quedó bajo resguardo de la cadena de custodia, mientras Peritos Especializados en la Escena del Crimen realizaron las actuaciones correspondientes y trasladaron el cadáver al Semefo para los estudios correspondientes.