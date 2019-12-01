Mora justifica falta de pronunciamiento de Morena por asesinato de Eduardo Valdovinos

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 16 de Noviembre de 2026 a las 14:19:54

Morelia, Michoacán, a 16 de noviembre de 2026.- El dirigente estatal de Morena, Jesús Mora González, justificó que la dirigencia no emitiera un pronunciamiento público tras el asesinato de Eduardo Valdovinos, empresario y aspirante a coordinar los trabajos de Morena y de la Cuarta Transformación en el municipio de Lázaro Cárdenas.

Mora González sostuvo que corresponde a la Fiscalía General del Estado esclarecer el crimen y determinar responsabilidades.

“Nuestro partido siempre ha sido solidario con la militancia; nosotros siempre nos hemos acogido al marco de la ley. Es la Fiscalía quien tendrá que esclarecer estos lamentables hechos”, declaró.

Cuestionado por la falta de una esquela o un mensaje de solidaridad, dijo que Morena no ha sido "insensible" ante los hechos delictivos y señaló que, según entendía, Eduardo Valdovinos se había afiliado al partido meses atrás. Añadió que, más allá de la militancia, todo crimen debe condenarse y esclarecerse. Sobre las críticas del dirigente priista Memo Valencia, respondió que no caería en provocaciones.

En otros temas, Mora González indicó que Morena estará atento al llamado para participar en la mesa de gobernabilidad anunciada por el secretario de Gobierno de Michoacán, de cara al proceso electoral de 2027.