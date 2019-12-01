Militares decomisan casi dos toneladas estupefacientes en Nayarit; estaría ligada a grupo de Jalisco

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Noviembre de 2026 a las 13:45:13

La Yesca, Nayarit, a 16 de noviembre 2026.- Personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defesa), decomisó mil 910 kilogramos de una yerba ilegal, presuntamente perteneciente a un grupo delincuencial de Jalisco, durante un operativo de La Yesca, Nayarit.

A través de un comunicado oficial, el Ejército Mexicano anunció que el aseguramiento fue realizado por elementos de las comandancias de la Quinta Región Militar y 13 Zona Militar.

Además, se detalló que la acción se ejecutó en coordinación con elementos de la Guardia Nacional, de las secretarías de Marina-Armada de México (Marina) y de Seguridad y Protección Ciudadana de Nayarit.

Igualmente, aseguró que la mariguana decomisada fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) con sede en Tepic, Nayarit, para continuar con las investigaciones y acciones periciales pertinentes.