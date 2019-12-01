Volcadura de patrulla en Tepalcatepec deja dos policías muertos, en medio de rumores de incursión criminal al mayor bastión delictivo de Michoacán 

Foto: Archivo

Tepalcatepec, Mich., a 24 de agosto de 2025.- Una patrulla de la Policía Municipal se volcó la tarde de este domingo en la carretera Tepalcatepec–San Isidro, hecho que dejó como saldo la muerte de dos elementos de seguridad.

De acuerdo con reportes preliminares, uno de los agentes perdió la vida en el lugar del accidente, mientras que otro falleció posteriormente al recibir atención médica en una clínica de la región.

El percance se registró en un contexto de creciente tensión en la zona. Pobladores señalaron que en las inmediaciones del rancho conocido como Los Habillos, a unos 15 minutos de la cabecera municipal, se habría registrado la incursión de un grupo armado presuntamente vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), aunque esta versión no ha sido confirmada por las autoridades.

Hasta el momento, la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán no ha emitido un comunicado oficial sobre las causas de la volcadura ni sobre los señalamientos ciudadanos en torno a la presencia de civiles armados.

La región de Tepalcatepec se ha mantenido en los últimos años como uno de los puntos más conflictivos de la Tierra Caliente michoacana, debido a la disputa de grupos criminales por el control del territorio, siendo hogar de Juan José Farías “El Abuelo”, por quien el gobierno de los Estados Unidos ofrece una recompensa de 10 millones de dólares.