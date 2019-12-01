Volcadura cobra la vida de un joven conductor en la carretera Peribán – Los Reyes, Michoacán

Volcadura cobra la vida de un joven conductor en la carretera Peribán – Los Reyes, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Febrero de 2026 a las 00:21:29
Peribán, Mich., a 7 de febrero de 2026.– La tarde de este sábado se tiñó de luto sobre la carretera Peribán–Los Reyes, luego de que un aparatoso accidente vehicular dejara como saldo una persona sin vida, a la altura de la comunidad conocida como La Cofradía.

De acuerdo con los primeros reportes, un joven identificado como Martín, de 31 años de edad, conducía una camioneta Blazer color guinda cuando, al llegar al kilómetro 63, perdió el control del volante por causas aún no esclarecidas. La unidad terminó volcada sobre la cinta asfáltica, generando una escena de alto impacto para los automovilistas que transitaban por la zona.

Testigos del percance solicitaron de inmediato el apoyo de los servicios de emergencia. Sin embargo, a la llegada de los paramédicos, solo pudieron confirmar que el conductor ya no contaba con signos vitales, debido a la gravedad de las lesiones sufridas durante la volcadura.

El área fue acordonada por las autoridades para evitar nuevos riesgos y permitir las labores periciales. Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán arribó al lugar para llevar a cabo las investigaciones correspondientes y ordenar el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense, donde se realizarán los estudios de ley.

