Tequila bajo asedio: Ejército asegura casa de seguridad con granadas, fusil y camioneta de lujo, en operativo tras captura del Alcalde

Tequila, Jal., a 7 de febrero de 2026.— El municipio que da nombre a una de las bebidas más emblemáticas de México hoy aparece ligado a un escenario mucho más oscuro: armas de guerra, casas de seguridad y presuntos vínculos con el crimen organizado, justo cuando su presidente municipal acaba de ser detenido por autoridades federales.

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional aseguraron una casa de seguridad en la colonia Los Colgados, luego de recibir un reporte anónimo que alertaba sobre la presencia de hombres armados al exterior de una vivienda ubicada en el cruce de las calles Tabachín y Primavera.

De acuerdo con los primeros informes, al notar la presencia de los soldados, dos sujetos armados emprendieron la huida a pie, internándose entre la maleza para evitar ser capturados. La reacción fue inmediata, pero la rapidez con la que escaparon impidió que las fuerzas federales lograran su detención.

Armas de alto poder y lujo criminal

Al arribar al sitio, los militares encontraron una casa blanca con un portón negro completamente abierto. A simple vista, en la cochera del inmueble, se observaban diversos indicios de actividad criminal. Las autoridades confirmaron el aseguramiento de una camioneta Porsche Cayenne, así como un chaleco táctico con placas balísticas en color beige, acompañado de cinco cargadores abastecidos, dos granadas de mano y un fusil AK-47, conocido comúnmente como “cuerno de chivo”.

A pesar de la gravedad del hallazgo y del arsenal localizado, el operativo concluyó sin personas detenidas, debido a que los individuos armados que se encontraban en el lugar lograron escapar segundos antes de que los elementos del Ejército aseguraran el inmueble.

Este aseguramiento se registró en el mismo contexto en el que autoridades federales realizaron múltiples operativos en el municipio, incluyendo la reciente detención del presidente municipal de Tequila, Diego Rivera Navarro. Sin embargo, hasta el momento, las autoridades no han confirmado si la casa de seguridad guarda relación directa con los cinco cateos efectuados ni con la investigación que derivó en la captura del edil.

Durante las primeras horas del 5 de febrero, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó una serie de detenciones enmarcadas en la llamada Operación Enjambre. Entre los arrestos destacó el del alcalde Diego Rivera Navarro, quien fue aprehendido tras denuncias ciudadanas por presuntos actos de extorsión y corrupción.

Acorde con las indagatorias preliminares, el edil podría estar vinculado a un esquema de extorsión dirigido contra empresas cerveceras y tequileras del estado, además de un presunto nexo con una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación. Mientras las investigaciones avanzan, Tequila deja de ser únicamente un símbolo nacional para convertirse en el centro de una tormenta política y criminal que amenaza con escalar.