Turista de Guanajuato muere ahogado en Playa Tortuga en Lázaro Cárdenas, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Febrero de 2026 a las 23:42:35

Lázaro Cárdenas, Mich., a 7 de febrero de 2026.– Un visitante originario del estado de Guanajuato perdió la vida la tarde de este sábado luego de ser arrastrado por una fuerte corriente marina en Playa Tortuga, uno de los puntos turísticos del municipio.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre se encontraba en el lugar acompañado de familiares y amigos, con quienes había acudido a disfrutar del fin de semana. En un momento dado, decidió ingresar al mar, sin embargo, el oleaje lo sorprendió y terminó por atraparlo, llevándolo mar adentro.

La situación generó momentos de angustia entre sus acompañantes y otros bañistas, quienes al perderlo de vista solicitaron auxilio de inmediato. No obstante, antes de que los cuerpos de rescate lograran intervenir, el propio movimiento del mar devolvió el cuerpo del turista a la orilla.

Paramédicos municipales acudieron rápidamente al sitio y realizaron maniobras de valoración, pero únicamente pudieron confirmar que la persona ya no presentaba signos vitales.

Elementos de seguridad acordonaron la zona para permitir el trabajo del personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, que llevó a cabo las diligencias legales correspondientes.

La víctima fue identificada como Jesús Alberto M., de 31 años de edad, originario de Irapuato, Guanajuato. Su cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde posteriormente fue entregado a sus familiares.

Autoridades reiteraron el llamado a extremar precauciones al ingresar al mar, especialmente en playas con oleaje intenso y corrientes peligrosas.