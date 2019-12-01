Joven es ultimada a tiros frente a su vivienda en Zamora, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Febrero de 2026 a las 01:21:29

Zamora, Mich., a 8 de febrero de 2026.— Una mujer de apenas 21 años de edad fue privada de la vida a balazos la noche del sábado, mientras se encontraba en la entrada de su domicilio, en un hecho que ya es investigado por la Fiscalía General del Estado (FGE).

El ataque ocurrió en un inmueble ubicado en el Andador Monte de las Cruces, número 29, en la colonia Miguel Hidalgo, donde la víctima se hallaba recostada en un sillón cuando fue sorprendida por sujetos armados que le dispararon en repetidas ocasiones.

Tras el reporte al número de emergencias, al sitio acudieron elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, Guardia Civil y Guardia Nacional, quienes acordonaron el área para preservar la escena. Paramédicos de Rescate y Operaciones Auxiliares (ROA) confirmaron que la joven ya no contaba con signos vitales.

Familiares que se encontraban en el lugar identificaron a la víctima como Joana Marlene M. B., conocida entre sus allegados como “La Jony”.

Horas más tarde, peritos en coordinación con agentes del Ministerio Público y Policías de Investigación, realizaron las diligencias correspondientes, recolectó indicios balísticos y ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas ni sobre el posible móvil del crimen.