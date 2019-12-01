Atentado en domicilio deja un hombre sin vida en Uruapan, Michoacán; suman dos hechos armados en la noche

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Febrero de 2026 a las 01:04:28

Uruapan, Mich., a 8 de febrero de 2026.— La violencia volvió a sacudir a Uruapan la noche del sábado, luego de que un hombre fuera asesinado a balazos dentro de su propio domicilio, en la colonia Villa Victoria.

De acuerdo con los primeros reportes, un grupo de sujetos fuertemente armados irrumpió de manera violenta en una vivienda ubicada sobre la calle Durango, donde sorprendieron a la víctima y le dispararon en repetidas ocasiones, para después huir del lugar sin ser detenidos.

Tras escuchar las detonaciones, familiares solicitaron auxilio a través del número de emergencias, alertando sobre una persona gravemente herida por impactos de arma de fuego. Sin embargo, al arribo de paramédicos y elementos policiales, únicamente se pudo confirmar que el hombre ya no contaba con signos vitales. Hasta el momento, la identidad de la víctima no ha sido revelada.

El área fue acordonada por las autoridades mientras peritos de la Fiscalía General del Estado llevó a cabo las diligencias correspondientes. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley.

Este homicidio se registró a menos de dos horas de otro ataque armado ocurrido en la colonia El Planetario, donde dos hombres fueron baleados y resultaron gravemente heridos, siendo trasladados de emergencia a un hospital. En ambos casos, los agresores lograron escapar.

Las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni sobre posibles vínculos entre los ataques, aunque ya se iniciaron las investigaciones para esclarecer los hechos.