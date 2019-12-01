Tras cateo en una vivienda de Jiquilpan, Michoacán, aseguran un león y un tigre de Bengala

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Febrero de 2026 a las 18:23:25

Jiquilpan, Michoacán, a 07 de febrero de 2026.- Como resultado de la cumplimentación de una orden de cateo girada por un Juez de Control, personal de la Fiscalía General de la República (FGR, el Ejército Mexicano y la Profepa, se logró el aseguramiento de un león africano y un tigre de Bengala.

Al respecto se informó que fue con base en una denuncia recibida por las autoridades federales que se solicitó el mandato judicial.

Una vez que se presentaron las pruebas necesarias el juzgador emitió la respectiva orden que fue cumplimentada por la Fiscalía General de la República, el Ejército Mexicano y la Profepa.

En el lugar fueron localizados los dos felinos que se encontraban en mal estado de salud por lo que fueron trasladados al Zoológico de Morelia para su atención médica.

Hechos anteriores que siguen siendo investigados por las autoridades correspondientes.