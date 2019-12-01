Falta de maestros deja a niños y adolescentes a merced del crimen organizado: CNTE Rosa

Morelia, Michoacán, 7 de febrero de 2026 — El déficit de docentes frente al aula deja a infantes y adolescentes en una situación de vulnerabilidad ante el crimen organizado, que se acentúa particularmente en comunidades más alejadas de distintos puntos de Michoacán, señaló Diego Cano Alonso, secretario técnico de gestión sindical de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, sección XVIII, fracción Rosa.

En entrevista, enfatizó que, en comunidades como Aguililla, Dos Aguas y Tepalcatepec, la juventud se encuentra en un "retroceso total" educativo, ya que las escuelas están cerrando o no se asignan maestros bajo el argumento de que la norma exige un mínimo de 15 alumnos para justificar la plaza.

"Lejos de tener otra oportunidad de vida, los dejan sin maestros, sin escuelas y en una total indefensión, totalmente vulnerables a que pasen a las filas de la delincuencia organizada", lamentó el docente Diego.

Indicó que esta problemática se agrava ante el panorama de cerca de 200 egresados normalistas que, a pesar de cumplir con todos los procesos ante la Secretaría de Educación en el Estado, continúan sin asignarles espacios laborales.

El representante sindical hizo un llamado a las autoridades de la Secretaría de Educación en el Estado, especialmente en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, para que el tema educativo reciba una atención de fondo y se garantice la presencia de maestros en las zonas más afectadas por el desplazamiento forzado y la presencia delictiva.

Agregó que, a raíz de apoyar a un grupo de normalistas egresados que se han manifestado durante los últimos días en el edificio central de la SEE, es objeto de hostigamiento laboral, incluso donde lo amedrentan a través de llamadas telefónicas.

"Me indican que autoridades de la SEE pidieron mi expediente con el interés de cesarme de mis labores, pero no existen motivos", apuntó el miembro del comité de la CNTE, sección XVIII, fracción Rosa.