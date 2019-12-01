Visita FBI el complejo Rhino de la SSC de Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Septiembre de 2025 a las 18:33:41

Querétaro, a 17 de septiembre del 2025. - El secretario de Seguridad Ciudadana (SSC) de Querétaro, Iován Elías Pérez Hernández, recibió al agregado legal adjunto de la Oficina Federal de Investigación (FBI por sus siglas en inglés), de la Embajada de los Estados Unidos en México, Tyrone Lara, con quien estableció una reunión para fortalecer los lazos de cooperación internacional.

Las autoridades establecieron que las relaciones y cooperación servirán para fomentar la seguridad y profesionalización de los elementos policiacos tanto de la SSC como del FBI.

Durante la reunión en el complejo de la SSC de Querétaro, revisaron esquemas de intercambio de información, experiencias y mejores prácticas, reafirmando la relevancia del trabajo coordinado con agencias internacionales para fortalecer la seguridad en Querétaro.

De igual manera, se realizó un recorrido por las instalaciones para mostrar el trabajo de inteligencia, tecnología y operatividad de la corporación de seguridad estatal.