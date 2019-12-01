Balean a un individuo en el Libramiento Sur de Jacona, Michoacán; resultó herido

Balean a un individuo en el Libramiento Sur de Jacona, Michoacán; resultó herido
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Noviembre de 2025 a las 19:16:58
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Jacona, Michoacán, a 16 de noviembre de 2025.- Un jornalero resultó con lesiones de consideración al ser víctima de una agresión armada, herido llego a un salón de fiestas para pedir ayuda.

En relación a lo ocurrido se manifestó que aproximadamente a las 23:35 horas del sábado en el 911 reportaron una persona herida por proyectil de arma de fuego en el Libramiento Sur a la altura del Salón "Bengala".

Los agentes del operativo Plan Michoacán por la Paz y la Justicia acudieron el sitio confirmando el reporte, por lo que solicitaron el apoyo de los cuerpos de auxilio.

Paramédicos de Protección Civil Municipal llegaron y auxiliaron al señor Israel O., C., de 42 años de edad, domiciliado en la localidad de Tamandaro, el cual fue llevado a un hospital de Zamora para su atención médica.

Autoridades de la Fiscalía General del Estado tomaron conocimiento del hecho e iniciaron la carpeta de investigación, cabe señalar que el afectado indicó haber sido baleado en otro sitio.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Balean a un individuo en el Libramiento Sur de Jacona, Michoacán; resultó herido
Quitan la vida a un joven en la colonia Los Sabinos de Jacona, Michoacán
Doble homicidio en Boca Seca desata operativo de seguridad en Lázaro Cárdenas, Michoacán 
Automóvil queda incrustado en puente peatonal sobre la carretera Morelia-Tarímbaro
Más información de la categoria
Desmiente el cantante Julión Álvarez la detención de su piloto en Honduras
Un experto en inteligencia y operaciones toma las riendas de la seguridad en Michoacán: Designan a José Antonio Cruz Medina como nuevo secretario de Seguridad Pública 
Humberto Jiménez inaugura obras en la calle 5 de Mayo de Los Reyes, Michoacán
Alejandro Fuerte, alcalde de Tacámbaro, afirma sentirse seguro pese a que su antecesor fue asesinado
Comentarios