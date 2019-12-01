Balean a un individuo en el Libramiento Sur de Jacona, Michoacán; resultó herido

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Noviembre de 2025 a las 19:16:58

Jacona, Michoacán, a 16 de noviembre de 2025.- Un jornalero resultó con lesiones de consideración al ser víctima de una agresión armada, herido llego a un salón de fiestas para pedir ayuda.

En relación a lo ocurrido se manifestó que aproximadamente a las 23:35 horas del sábado en el 911 reportaron una persona herida por proyectil de arma de fuego en el Libramiento Sur a la altura del Salón "Bengala".

Los agentes del operativo Plan Michoacán por la Paz y la Justicia acudieron el sitio confirmando el reporte, por lo que solicitaron el apoyo de los cuerpos de auxilio.

Paramédicos de Protección Civil Municipal llegaron y auxiliaron al señor Israel O., C., de 42 años de edad, domiciliado en la localidad de Tamandaro, el cual fue llevado a un hospital de Zamora para su atención médica.

Autoridades de la Fiscalía General del Estado tomaron conocimiento del hecho e iniciaron la carpeta de investigación, cabe señalar que el afectado indicó haber sido baleado en otro sitio.