Quitan la vida a un joven en la colonia Los Sabinos de Jacona, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Noviembre de 2025 a las 18:36:22
Jacona, Michoacán, a 16 de noviembre de 2025.- Un joven fue ultimado a balazos en la colonia Los Sabinos, el movil del crimen es ignorado por lo que autoridades de la FGE se encargarán de investigar.

Lo anterior se registró la noche del sábado, en la calle Los Sabinos casi esquina con Peribán, donde llegaron paramédicos de Protección Civil Municipal quienes confirmaron la muerte del muchacho.

Policías Municipales acordonaron el sitio, mientras el occiso fue identificado con el nombre de Luis Alfredo M., N., de 21 años de edad, el cual vivía en la colonia La Luz de este municipio.

Enseguida arribó el personal de la Unidad de Servicios Periciales, el agente del Ministerio Público y Policías de Investigación quienes se encargaron de realizar las diligencias correspondientes y trasladar el cadáver al Semefo de Zamora.

