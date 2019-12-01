Automóvil queda incrustado en puente peatonal sobre la carretera Morelia-Tarímbaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Noviembre de 2025 a las 17:48:57

Tarímbaro, Michoacán, a 16 de noviembre de 2025.– Un vehículo que circulaba por la carretera Morelia-Tarímbaro, a la altura de la localidad de San José de la Trinidad, terminó incrustado en la base de un puente peatonal, después de que su conductor perdiera el control de la unidad.

Las personas que viajaban en el automóvil, quedaron prensadas, debido a que quedó totalmente destrozado.

Habitantes del poblado, así como automovilistas que pasaban por el sitio, apoyaron para auxiliar a los heridos, mientras esperaban que llegaran los servicios de emergencia.

Al arribar los paramédicos, revisaron a los heridos y posteriormente los trasladaron a un hospital para que reciban la atención médica necesaria.

La policía de Tránsito, se encargaron de realizar el peritaje correspondientes, para determinar las causas del accidente.



