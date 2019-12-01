Automóvil queda incrustado en puente peatonal sobre la carretera Morelia-Tarímbaro

Automóvil queda incrustado en puente peatonal sobre la carretera Morelia-Tarímbaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Noviembre de 2025 a las 17:48:57
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Tarímbaro, Michoacán, a 16 de noviembre de 2025.– Un vehículo que circulaba por la carretera Morelia-Tarímbaro, a la altura de la localidad de San José de la Trinidad, terminó incrustado en la base de un puente peatonal, después de que su conductor perdiera el control de la unidad.

Las personas que viajaban en el automóvil, quedaron prensadas, debido a que quedó totalmente destrozado.

Habitantes del poblado, así como automovilistas que pasaban por el sitio, apoyaron para auxiliar a los heridos, mientras esperaban que llegaran los servicios de emergencia.

Al arribar los paramédicos, revisaron a los heridos y posteriormente los trasladaron a un hospital para que reciban la atención médica necesaria.

La policía de Tránsito, se encargaron de realizar el peritaje correspondientes, para determinar las causas del accidente.


 

Noventa Grados
Más información de la categoria
Automóvil queda incrustado en puente peatonal sobre la carretera Morelia-Tarímbaro
Fallece hombre luego de ser atropellado en la autopista federal 57 México-Querétaro 
Designa Bedolla a Ramsés Vega Sayabedra como nuevo subsecretario de Operación Policial en la SSP Michoacán; perfil con amplia trayectoria militar, táctica y de inteligencia
SSPC fortalece operaciones con nueva generación de cadetes del servicio de protección federal
Más información de la categoria
Un experto en inteligencia y operaciones toma las riendas de la seguridad en Michoacán: Designan a José Antonio Cruz Medina como nuevo secretario de Seguridad Pública 
Designa Bedolla a Ramsés Vega Sayabedra como nuevo subsecretario de Operación Policial en la SSP Michoacán; perfil con amplia trayectoria militar, táctica y de inteligencia
Ataque armado deja a sujeto gravemente herido en Jacona, Michoacán; recibió 4 tiros pero corrió para salvar su vida
Vinculan a proceso a cuatro mujeres que habrían violado a una mujer en Contepec, Michoacán 
Comentarios