Doble homicidio en Boca Seca desata operativo de seguridad en Lázaro Cárdenas, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Noviembre de 2025 a las 18:16:56

Lázaro Cárdenas, Mich., a 16 de noviembre de 2025.— Autoridades locales investigan el asesinato de dos hombres ocurrido este domingo en la comunidad de Boca Seca, tras un reporte ciudadano que alertó sobre detonaciones de arma de fuego en la zona.

De acuerdo con información preliminar, los hechos se registraron por la mañana en el interior de una vivienda ubicada en dicho poblado, donde vecinos solicitaron apoyo al escuchar múltiples disparos. Elementos de Policía Municipal acudieron al sitio junto con paramédicos, quienes confirmaron que dos personas habían perdido la vida a consecuencia de lesiones producidas por proyectil de arma de fuego.

Uno de los cuerpos fue localizado dentro de la vivienda, recostado en una hamaca, mientras que el segundo fue encontrado cerca del acceso principal. Ambos hombres fueron identificados como Constantino P. e Ismael A.

Tras el hallazgo, el inmueble fue resguardado para preservar posibles indicios, mientras personal de la Fiscalía General del Estado realizó las primeras diligencias e inició la carpeta de investigación correspondiente con la finalidad de esclarecer el doble homicidio, cuyos motivos aún no han sido determinados.

Los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense para los estudios periciales de ley. Hasta el momento, no se ha dado a conocer si existen personas detenidas o alguna línea clara de investigación.