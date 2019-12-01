Violento robo en el libramiento Norponiente deja a una persona herida de bala en Querétaro

Violento robo en el libramiento Norponiente deja a una persona herida de bala en Querétaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Diciembre de 2025 a las 11:00:29
Querétaro, Querétaro, 12 de diciembre del 2025.- Elementos de la Policía Municipal de Querétaro, tomaron conocimiento de una agresión por arma de fuego, que se registró en el libramiento Norponiente, tras un violento robo.

Fue a la altura de Pie de Gallo, en la delegación de Santa Rosa Jáuregui, en donde dos sujetos, interceptaron a una unidad de carga, posteriormente robaron sus pertenencias y lo lesionaron de bala, para luego huir.

A la línea de emergencias 911, se reportó la agresión, por lo que rápidamente se movilizaron al lugar autoridades y servicios de emergencias.

El afectado, presentaba una herida en la pierna, por lo que luego de ser atendido por los servicios de emergencias, fue trasladado a un hospital para continuar con la atención.

Posteriormente con las características del vehículo en el que huyeron los presuntos, se realizó su búsqueda, por lo que rápidamente fueron ubicados, detenidos y trasladados a la Fiscalía General del Estado, en donde se determinará su situación jurídica.

