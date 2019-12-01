Demócratas publican nuevas fotos del caso Epstein en las que aparece Trump junto al empresario y varias mujeres

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Diciembre de 2025 a las 12:50:14

Washington D. C., Estados Unidos, a 12 de diciembre 2025.- El grupo parlamentario del Partido Demócrata en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, publicó nuevas fotos relacionadas con el caso del pederasta Jeffrey Epstein en las que aparece el presidente, Donald Trump, rodeado de mujeres así como una de unos preservativos con un dibujo de su cara en el envoltorio.

En total, la representación de los demócratas en el Comité de Supervisión de la Cámara Baja, reveló 19 nuevas imágenes entre las que destacan las del actual mandatario estadounidense junto a seis mujeres de identidad protegida, otra en la que habla con una invitada y el empresario que presuntamente se suicidó en prisión y otra sentado al lado de una joven rubia.

También se han publicado imágenes de un cuenco en el que se venden preservativoS con la cara del líder republicano en los que está escrito “soy enorme” por 4.50 dólares y diferentes juguetes sexuales que se encontraban en la mansión de Epstein.

Según los demócratas del comité, estas fotos son un adelanto de las 95 mil nuevas imágenes que han recibido relacionadas con el caso del experto financiero.

“Es hora de poner fin a este encubrimiento de la Casa Blanca. ¡Liberen los archivos!”, demandaron.

Cabe señalar que, además del presidente Trump, se presentaron fotografías en las que aparecen figuras como expresidente Bill Clinton o el magnate Bill Gates junto al exprincipe Andrés, a quien su hermano, el rey Carlos III del Reino Unido, le despojó de los títulos a raíz de su vinculación con el caso.

Así como Steve Bannon, exasesor de Donald Trump en la Casa Blanca y el empresario Richard Branson.