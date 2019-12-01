Grecia Quiroz lanza advertencia a Harfuch: no enviar a policías que extorsionen tras denuncias

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Diciembre de 2025 a las 08:23:44

Uruapan, Michoacán, 12 de diciembre del 2025.- La presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, hizo un fuerte llamado a las corporaciones de seguridad que operan en la región, luego de que ciudadanos denunciaran posibles actos de extorsión por parte de elementos federales y estatales.

Durante un acto público, la alcaldesa informó que solicitó al titular de la Secretaría de Seguridad, Omar García Harfuch, una revisión a fondo del comportamiento de los agentes desplegados en el municipio.

“Le pedí al secretario Omar que, si los elementos llegan no a apoyar, sino a extorsionar, entonces no tienen razón de estar aquí”, declaró.

Las palabras de Quiroz se dieron tras múltiples reportes de transportistas, automovilistas y vecinos, quienes aseguraron haber sido víctimas de detenciones injustificadas, cobros indebidos y revisiones sin fundamento en distintos accesos carreteros de Uruapan.

La alcaldesa advirtió que su gobierno no permitirá abusos de autoridad ni actos de corrupción, aun cuando se cometan bajo el argumento de operativos de seguridad.

Aclaró que su administración respalda el trabajo de las fuerzas estatales y federales, siempre y cuando actúen con legalidad y respeto hacia la población.

Finalmente, Quiroz señaló que uno de sus principales objetivos es restablecer la confianza en las instituciones, impulsar operativos claros y proteger a los ciudadanos de cualquier abuso, sin importar a qué corporación pertenezca el responsable.