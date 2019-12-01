Tras cateo en Uruapan, Michoacán aseguran mercancía robada con violencia a distribuidora

Uruapan, Michoacán, a 12 de diciembre 2025.- Como resultado de la cumplimentación de una orden de cateo la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Fiscalía Regional de Uruapan, cumplimentó una orden de cateo en un inmueble ubicado en la colonia Antorcha Campesina, donde fueron asegurados diversos productos de abarrotes que habían sido robados con violencia, en el municipio de Uruapan.

El mandato judicial fue obsequiado por un Juez de Control, derivado de actos de investigación relacionados con el robo registrado el pasado 6 de diciembre, en agravio de distribuidora abarrotera por un monto aproximado de más de 200 mil pesos; hecho ocurrido en la calle Venustiano Carranza, del barrio San Miguel, en Uruapan.

Durante la diligencia realizada en la colonia Antorcha Campesina, agentes del Ministerio Público, Policía de Investigación y peritos en materia criminalística aseguraron diversos productos localizados al interior del domicilio ubicado en la calle Francisco Carmona. La mercancía presenta características coincidentes con la descrita en la denuncia.

Los abarrotes asegurados fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía Regional de Uruapan, a efecto de continuar con las investigaciones y actuaciones correspondientes.