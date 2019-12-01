Tras cateo en Uruapan, Michoacán aseguran mercancía robada con violencia a distribuidora

Tras cateo en Uruapan, Michoacán aseguran mercancía robada con violencia a distribuidora
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Diciembre de 2025 a las 12:34:30
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Uruapan, Michoacán, a 12 de diciembre 2025.- Como resultado de la cumplimentación de una orden de cateo la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Fiscalía Regional de Uruapan, cumplimentó una orden de cateo en un inmueble ubicado en la colonia Antorcha Campesina, donde fueron asegurados diversos productos de abarrotes que habían sido robados con violencia, en el municipio de Uruapan.

El mandato judicial fue obsequiado por un Juez de Control, derivado de actos de investigación relacionados con el robo registrado el pasado 6 de diciembre, en agravio de distribuidora abarrotera por un monto aproximado de más de 200 mil pesos;  hecho ocurrido en la calle Venustiano Carranza, del barrio San Miguel, en Uruapan.

Durante la diligencia realizada en la colonia Antorcha Campesina, agentes del Ministerio Público, Policía de Investigación y peritos en materia criminalística aseguraron diversos productos localizados al interior del domicilio ubicado en la calle Francisco Carmona. La mercancía presenta características coincidentes con la descrita en la denuncia.

Los abarrotes asegurados fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía Regional de Uruapan, a efecto de continuar con las investigaciones y actuaciones correspondientes.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Informa la Secretaría de Marina sobre acciones en Lázaro Cárdenas, Michoacán
Fallece al ser atropellado en colonia Miguel Hidalgo de Querétaro
En solo 11 días, autoridades decomisan 42 vehículos y capturan a 17 presuntos implicados en delitos como parte del Plan Michoacán
Tras cateo en Uruapan, Michoacán aseguran mercancía robada con violencia a distribuidora
Más información de la categoria
Demócratas publican nuevas fotos del caso Epstein en las que aparece Trump junto al empresario y varias mujeres
Operación Frontera Norte suma 9 mil 851 detenidos y más de 115 toneladas de estupefacientes asegurados
Tres hombres de Tabasco desaparecen tras acudir a mitin de Sheinbaum; uno aparece sin vida
Grecia Quiroz lanza advertencia a Harfuch: no enviar a policías que extorsionen tras denuncias
Comentarios