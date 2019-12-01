En solo 11 días, autoridades decomisan 42 vehículos y capturan a 17 presuntos implicados en delitos como parte del Plan Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Diciembre de 2025 a las 12:37:59

Morelia, Mich., a 11 de diciembre de 2025. — El estado vivió un intenso arranque de diciembre, luego de que fuerzas estatales, federales y municipales desplegaran un operativo de gran escala bajo el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, dejando como saldo 17 personas aseguradas y 42 vehículos recuperados en apenas 11 días.

En una operación que abarcó 22 municipios, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General del Estado y distintas policías municipales, cerraron el cerco contra presuntas células dedicadas al robo y alteración de unidades automotrices.

El contundente resultado del megaoperativo

Las autoridades reportaron el aseguramiento de 15 motocicletas, 13 vehículos, dos tractocamiones y seis plataformas, todas con reporte de robo. A esto se suman otros seis automotores que presentaban alteraciones en sus medios de identificación, práctica común entre bandas dedicadas al trasiego y clonación de unidades.

En medio de estos despliegues fueron asegurados 14 hombres, dos mujeres y una adolescente, presuntamente vinculados al robo de vehículos. Todos quedaron a disposición de las instancias competentes, al igual que la totalidad de las unidades recuperadas.

Un mensaje de fuerza interinstitucional

El Gobierno del Estado destacó que el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia “avanza a paso firme”, señalando que la coordinación entre los tres niveles de gobierno ha permitido ejecutar acciones más precisas y contundentes para recuperar la seguridad en zonas estratégicas.

La estrategia, intensificada en los primeros días de diciembre, busca frenar el incremento de delitos patrimoniales y restablecer el control territorial en regiones donde grupos delictivos han intentado operar.

Con el hallazgo de vehículos robados, plataformas completas y tractocamiones en diversos puntos del estado, las autoridades mantienen los operativos activos ante la expectativa de más decomisos y posibles detenciones en los próximos días.