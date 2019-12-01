Explota pirotecnia en camioneta durante celebración de la Virgen de Guadalupe, en Guanajuato; hay 6 heridos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Diciembre de 2025 a las 12:19:56

León, Guanajuato, a 12 de diciembre 2025.- La explosión de pirotecnia en una camioneta que transportaba a los integrantes de una banda musical durante los festejos de la Virgen de Guadalupe dejó seis personas lesionadas, tres de ellas graves, entre quienes está un menor de edad, en la ciudad de León, Guanajuato.

De acuerdo con los primeros informes, la caravana circulaba por la colonia Piedad de la Joya, rumbo al templo Soledad de las Joyas.

Mientras la agrupación viajaba en una plataforma anclada a la camioneta, uno de los acompañantes prendió un cohete y las chispas cayeron sobre la pirotecnia.

El vehículo llevaba un altar religioso decorado y con iluminación, mientras los músicos tocaban a bordo del remolque.

Al lugar arribaron elementos de Protección Civil, paramédicos y bomberos, quienes auxiliaron a las personas heridas.

Un adolescente fue trasladado en condiciones críticas por quemaduras y cinco personas más también requirieron hospitalización.