Detienen a sujeto que presuntamente abusó sexualmente de su hijastra

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Diciembre de 2025 a las 12:12:48

Morelia, Michoacán, a 12 de diciembre 2025.- Miguel Ángel “N”, quien es señalado de su posible responsabilidad en la comisión del delito de abuso sexual, cometido en agravio de su hijastra; hechos ocurridos en Morelia, fue aprehendido por la FGE.

Sobre el particular se informó que con base en los autos que forman parte de la investigación, en diciembre de 2023, Miguel Ángel “N” presuntamente agredió sexualmente a la víctima, conducta que habría reiterado en enero de 2024.

Una vez reunidos los datos de prueba, el Ministerio Público solicitó la orden de aprehensión, misma que fue otorgada y cumplimentada por personal de la institución.

El detenido fue puesto a disposición de la autoridad jurisdiccional a efecto de que se resuelva su situación legal conforme a derecho.