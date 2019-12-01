Tres hombres de Tabasco desaparecen tras acudir a mitin de Sheinbaum; uno aparece sin vida

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Diciembre de 2025 a las 08:48:16

Ciudad de México, 12 de diciembre del 2025.- Tres hombres originarios del estado de Tabasco fueron reportados como desaparecidos luego de asistir al mitin de la presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo en el Zócalo de la Ciudad de México.

Los masculinos han sido identificados como Juan Carlos González Ramón, Jorge de la Cruz Rosales y Martín Sánchez López, quienes viajaron desde sus respectivas comunidades de Tabasco para asistir al festejo de los siete años de la llegada al poder de la autodenominada Cuarta Transformación.

En ese sentido, la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México emitió fichas de búsqueda para localizar a los hombres; en el caso de Jorge de la Cruz Rosales, refirió que se le vio por última vez el 6 de diciembre en la calle República de Brasil.

Por su parte, Martín Sánchez López fue visto por última vez en la calle Leona Vicario, también el 6 de diciembre.

En el último caso, el de Juan Carlos González Ramón, fue localizado sin vida, situación que confirmó la delegación Jalapa, Tabasco, de Morena.

El hombre de 52 años de edad, mejor conocido como Pipo, fue hallado muerto sobre la carretera México-Querétaro el pasado 8 de diciembre; sus restos fueron llevados a su natal Jalapa.