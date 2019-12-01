Operación Frontera Norte suma 9 mil 851 detenidos y más de 115 toneladas de estupefacientes asegurados

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Diciembre de 2025 a las 12:00:31

Ciudad de México, 12 de diciembre del 2025.- Desde el arranque de la Operación Frontera Norte, el pasado 5 de febrero, las autoridades federales han reportado la detención de 9 mil 851 personas, así como el aseguramiento de 7 mil 322 armas de fuego, 1 millón 251 mil 985 cartuchos, 33 mil 545 cargadores, más de 115 toneladas de droga —incluidos 560 kilos de fentanilo—, además de 5 mil 881 vehículos y mil 162 inmuebles relacionados con actividades ilícitas.

Entre los resultados más relevantes del jueves 11 de diciembre se encuentran:

Baja California

En Tijuana, elementos de seguridad detuvieron a dos personas y aseguraron dos armas cortas, tres cargadores, 11 cartuchos y un inmueble.

Sinaloa

En Culiacán, las autoridades incautaron tres armas largas, seis cargadores, 140 cartuchos, un vehículo con reporte de robo, una motocicleta y un inmueble.

Además, en los municipios de Mocorito, Badiraguato, Culiacán y Cosalá, se identificaron e inutilizaron 17 puntos utilizados para la elaboración de drogas sintéticas.

En estos sitios se encontraron 18 mil 220 litros y 275 kilos de sustancias químicas para producir metanfetamina, junto con reactores, centrifugadoras y tanques de gas LP. La afectación económica generada a las organizaciones criminales se calculó en 368 millones de pesos.

Sonora

En Hermosillo, se detuvo a tres personas y se aseguraron 51 dosis de metanfetamina, 158 de marihuana y dinero en efectivo.

En otra operación en la misma ciudad, fue detenida una persona más, junto con 57 dosis de marihuana y 20 de metanfetamina.