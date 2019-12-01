Violento ataque a menor desata furia vecinal e intento de linchamiento en la CDMX; hombre hirió con machete a niño de 4 años

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Abril de 2026 a las 08:31:19

Ciudad de México, 13 de abril del 2026.- Un niño de apenas cuatro años de edad resultó gravemente herido tras ser atacado por un hombre con un machete en la alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México.

De acuerdo con reportes policiales, el presunto agresor, identificado como Jordan “N”, habría atacado al menor sin provocación previa, propinándole un golpe directo en la cabeza.

Tras el ataque, vecinos que presenciaron los hechos intervinieron, lograron desarmar al sujeto y lo sometieron.

Posteriormente lo retuvieron y amarraron a un poste para evitar su fuga, e incluso lo golpearon antes de la llegada de las autoridades, en lo que se presume se trató de un intento de linchamiento.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) arribaron al lugar, rescataron al hombre de la multitud y realizaron su detención formal, con lo que se logró controlar la situación en la zona.

El menor fue atendido de emergencia por paramédicos y trasladado en helicóptero a un punto en calzada Legaria, desde donde fue llevado a un hospital pediátrico para recibir atención especializada debido a la gravedad de la lesión.

Por su parte, el detenido también fue trasladado a un hospital bajo custodia, ya que presentaba diversas lesiones derivadas de la agresión por parte de los vecinos. Su estado de salud fue reportado como estable.