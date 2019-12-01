Capturan a “Tito” en hospital de Sonora; es acusado de secuestro y homicidio

Capturan a “Tito” en hospital de Sonora; es acusado de secuestro y homicidio
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Abril de 2026 a las 08:57:33
San Luis Río Colorado, Sonora, 13 de abril del 2026.- Loreto “N”, alias “Tito”, de 40 años de edad, fue detenido en San Luis Río Colorado, Sonora, mientras se encontraba internado en un hospital, donde recibía atención médica tras resultar herido en un hecho violento previo.

El hombre es señalado como objetivo prioritario por autoridades de Baja California, acusado de su presunta participación en el secuestro agravado que derivó en la muerte de tres personas.

De acuerdo con reportes, al verificar su identidad dentro del hospital, se confirmó que contaba con una orden de aprehensión vigente, lo que permitió su aseguramiento bajo resguardo policial y militar.

El detenido permanece bajo custodia en la unidad médica, mientras se define su traslado conforme a su estado de salud para continuar con el proceso legal en su contra.

Capturan a “Tito” en hospital de Sonora; es acusado de secuestro y homicidio
