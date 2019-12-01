El exgobernador prófugo y su hermano piloto: Carlos García Conejo, vuelos, minería y patrimonio millonario bajo la lupa de la Fiscalía, en caso contra Silvano Aureoles

Morelia, Mich., a 12 de abril de 2026.— Las investigaciones que cercan al exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, han dejado de ser un expediente centrado en su gestión para transformarse en un mapa más amplio que apunta a su círculo familiar. En ese entramado, el nombre de Carlos García Conejo emerge como una de las piezas más sensibles y, hasta hace poco, menos visibles.

La línea más sólida se construye desde el aire. Reportes periodísticos señalan que la Fiscalía General de la República ha puesto bajo investigación una red de servicios aéreos que operaba durante el sexenio, con base en instalaciones cercanas a la Casa de Gobierno. Desde ahí se habrían gestionado helicópteros utilizados por la administración estatal, en un esquema que hoy es revisado por posibles sobrecostos, simulación de servicios y uso discrecional de recursos públicos.

En ese esquema, Carlos García Conejo aparece no solo como un nombre vinculado, sino como parte activa de la operación. Distintas publicaciones lo ubican como socio dentro de esta estructura y, al mismo tiempo, como participante directo en vuelos, incluso en calidad de piloto. Este doble rol —empresarial y operativo— lo colocaría en un punto estratégico: entre la contratación de servicios y la ejecución de los traslados.

El tema escala cuando se considera el volumen de recursos involucrados. Las investigaciones periodísticas refieren contratos que habrían acumulado montos millonarios por concepto de renta de aeronaves al propio gobierno estatal. A ello se suma el aseguramiento de helicópteros, vehículos y espacios utilizados como centros de operación, lo que refuerza la hipótesis de una infraestructura aérea paralela o, al menos, altamente discrecional.

Pero el rastro no termina en los vuelos. Otra línea que ha comenzado a tomar fuerza es la relacionada con actividades en el sector minero, un ámbito estratégico en Michoacán tanto por su valor económico como por su complejidad en materia de control territorial. En este punto, el nombre de Carlos García Conejo ha sido vinculado en reportes a inversiones en empresas del ramo, en algunos casos en coincidencia con figuras públicas como Marco Antonio Solís, “El Buki”, quien fue la imagen para la promoción del estado en el gobierno del prófugo Aureoles. Estas versiones apuntan a la existencia de proyectos donde habrían confluido capital privado y redes de influencia política, aunque hasta ahora no existe una confirmación judicial definitiva sobre dichas asociaciones.

La combinación de ambos factores —operación aérea e intereses en minería— dibuja un patrón que ha sido observado en otros contextos: control de movilidad y participación en sectores extractivos, dos áreas donde confluyen grandes flujos de dinero y márgenes amplios de discrecionalidad.

A ello se suma el componente patrimonial. De acuerdo con los mismos reportes, Carlos García Conejo habría abandonado una residencia de alto valor en medio del avance de las investigaciones, en un contexto donde autoridades han realizado aseguramientos de bienes vinculados al entorno del exgobernador. Este elemento no es menor: el seguimiento de propiedades, activos y estilo de vida forma parte central en los casos de presunto desvío de recursos.

Todo esto ocurre mientras Silvano Aureoles se encuentra prófugo de la justicia, con investigaciones abiertas por presuntos desvíos multimillonarios y otros delitos. La ampliación de las indagatorias hacia su círculo familiar responde a una lógica clara: entender no solo quién tomaba decisiones, sino quién operaba, administraba o se beneficiaba de ellas.

En ese contexto, la figura de Carlos García Conejo deja de ser un actor secundario para convertirse en un posible punto de conexión entre distintas piezas del rompecabezas: los vuelos, las empresas, los recursos y los activos.

La pregunta ya no es solo qué ocurrió durante el sexenio, sino quién tenía el control real de las estructuras que lo hicieron posible. Y en esa búsqueda, los reflectores comienzan a girar hacia los nombres que, hasta ahora, se mantenían fuera del centro del escenario.