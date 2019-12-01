Tres guardias de seguridad privada, cayeron en un cárcamo en Puerta Real; uno murió, otro sobrevivió y el tercero está desaparecido, Corregidora

Tres guardias de seguridad privada, cayeron en un cárcamo en Puerta Real; uno murió, otro sobrevivió y el tercero está desaparecido, Corregidora
Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 13 de Abril de 2026 a las 09:17:17
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Corregidora, Querétaro, a 13 de abril 2026.- La madrugada de este lunes, se registró la movilización de servicios de emergencias y elementos policiales, en el fraccionamiento Puerta Real, en el municipio de Corregidora, en donde se reportó que tres personas cayeron dentro de un cárcamo pluvial.

De acuerdo a la información obtenida, se trataría de tres elementos de seguridad privada, quienes estaban persiguiendo a un presunto  ladrón, cuando accidentalmente cayeron al carcamo.

A la zona, se movilizaron los servicios de emergencias, luego de un reporte a la línea única de emergencias 911, por lo que rápidamente, se aproximaron para realizar el rescate.

Una vez que llegaron analistas de Protección Civil del municipio de Corregidora, se realizó el rescate de uno de los guardias de seguridad privada, para posteriormente trasladarlo a un nosocomio.

Desafortunadamente, tras realizar la búsqueda, se confirmó que el segundo guardia de seguridad, ya no contaba con signos vitales, por lo que al ser rescatado el cuerpo, se dio parte a las autoridades de la Fiscalía General del Estado.

Una vez que llegaron al lugar, se realizaron las diligencias correspondientes y al término, se efectuó el levantamiento del cuerpo, para trasladarlo a la morgue.

Desafortunadamente, la tercera víctimas, no fue ubicada la madrugada de este lunes, por lo que continúa la búsqueda del cuerpo, por parte de autoridades y de los servicios de emergencias.

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