Dos hombres en prisión por uso de documento falso y cohecho en Querétaro

Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 13 de Abril de 2026 a las 09:19:24

Querétaro, Querétaro, a 13 de abril 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro obtuvo la vinculación a proceso y prisión preventiva justificada en contra de dos hombres, por los delitos de uso de documento falso y cohecho, tras hechos ocurridos el 05 de marzo de 2026.

De acuerdo con la investigación, los imputados fueron detectados mientras circulaban en un vehículo sin placas de circulación, portando un permiso provisional apócrifo. Al ser interceptados por elementos de la Policía Estatal (POES), uno de ellos ofreció una cantidad en efectivo a los oficiales con la finalidad de evitar la aplicación de la ley y el aseguramiento del vehículo.

Derivado de la intervención, se confirmó la falsedad del documento exhibido, así como la conducta constitutiva de cohecho.

Asimismo, se estableció que los imputados cuentan con antecedentes por diversos delitos, entre ellos robo calificado, robo en lugar cerrado, desobediencia y resistencia de particulares, así como delitos contra la seguridad pública, lo que evidencia una conducta reiterada.

En audiencia inicial, la autoridad judicial resolvió como legal la detención, la vinculación a proceso por ambos delitos, para ambos imputados, prisión preventiva justificada como medida cautelar y dos meses de investigación complementaria.

Las acciones fueron realizadas por personal de la Fiscalía General del Estado, la Policía de Investigación del Delito, en Sinergia con la Policía Estatal (POES).