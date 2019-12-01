“Las vigilaban todo el tiempo”: rescatan a mujeres víctimas de red criminal en Tulum

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Abril de 2026 a las 07:50:09

Tulum, Quintana Roo, 13 de abril del 2026.- Autoridades federales y estatales detuvieron en Tulum, Quintana Roo, a David “N”, alias “El Rambo”, presunto integrante de una red criminal dedicada a la trata de personas y narcomenudeo.

El operativo, en el que participaron elementos de la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina, incluyó la ejecución de cuatro cateos simultáneos en distintos domicilios del municipio.

Durante las acciones fueron localizadas tres mujeres, dos de ellas adolescentes, quienes, de acuerdo con la Fiscalía estatal, eran originarias de Michoacán, Guerrero y Jalisco. Las víctimas presuntamente eran obligadas a distribuir droga en comercios bajo amenazas y constante vigilancia.

“Las tenían vigiladas todo el tiempo, no podían salir solas”, señaló una fuente cercana al operativo.

Tras su rescate, las mujeres fueron trasladadas para recibir atención integral, mientras que los inmuebles quedaron bajo aseguramiento oficial y con presencia de fuerzas federales en la zona.