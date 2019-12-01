“¡Los están asaltando!”: familia capta en video persecución y atraco en la Reynosa-Monterrey

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Abril de 2026 a las 08:16:42

Monterrey, Nuevo León, 13 de abril del 2026.- “¡Están asaltando, los están asaltando!”, fue el grito de alerta de un automovilista que circulaba por la carretera Reynosa-Monterrey, al presenciar un asalto en pleno trayecto.

El hecho, captado en video y difundido en redes sociales, muestra otro episodio de la ola de atracos que se ha registrado recientemente en esta vía, considerada una de las más transitadas del norte del país.

En las imágenes también se observa que los presuntos responsables se desplazaban en un vehículo Geely color azul cielo, lo que podría servir para su identificación.

La situación ha generado preocupación adicional en el contexto previo al Mundial de la FIFA 2026, donde Nuevo León será sede, ya que la inseguridad en carreteras podría impactar la llegada de visitantes.

Pese a las denuncias constantes, usuarios señalan una falta de respuesta visible por parte de autoridades de Nuevo León y Tamaulipas, lo que ha intensificado las críticas y el señalamiento de este tramo como uno de los más peligrosos de la región.