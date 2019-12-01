Adquiere la FGE Michoacán cuatro vehículos blindados tácticos; buscan reforzar capacidad operativa

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Abril de 2026 a las 09:07:56

Morelia, Michoacán, a 13 de abril 2026.- Como parte de su estrategia de fortalecimiento institucional y operativa, y con el objetivo de robustecer las acciones de investigación y combate a la delincuencia en escenarios de alto riesgo la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) informa que, fueron incorporados cuatro vehículos blindados tácticos a su parque vehicular.

Sobre el particular en Fiscal General del Estado, Carlos Torres Piña, subrayó que estas acciones forman parte de un compromiso permanente por dotar al personal de mejores herramientas para el desempeño de sus funciones.

“Estamos invirtiendo en equipamiento que permita a nuestras y nuestros agentes operar en condiciones más seguras y eficientes; fortalecer sus capacidades es fundamental para combatir la delincuencia con mayor eficacia y brindar resultados en beneficio de la ciudadanía”, expresó.

Entre las unidades destaca un vehículo tipo Black Mamba, diseñado para operaciones especiales, el cual permitirá a los agentes desplegarse con mayor seguridad en intervenciones complejas, particularmente en regiones donde se requiere una respuesta táctica especializada.

Con esta adquisición, la institución avanza en el fortalecimiento de sus capacidades logísticas y operativas, privilegiando la integridad del personal y la eficacia en el cumplimiento de sus funciones sustantivas.

Por su parte, el Vicefiscal de Inteligencia e Investigación Criminal, Israel Vega Rodríguez, destacó que la incorporación de estas unidades representa un avance significativo en el despliegue táctico de la institución.

“Estas unidades blindadas fortalecen nuestras operaciones en campo, particularmente en contextos de alto riesgo, donde la movilidad, la protección y la capacidad de reacción son determinantes para el éxito de las intervenciones”, señaló.

Estas acciones se enmarcan en el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, estrategia que articula esfuerzos entre los distintos órdenes de gobierno y que ha permitido fortalecer la coordinación interinstitucional para hacer frente a los delitos de alto impacto.

En este sentido, la FGE mantiene una estrecha colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, bajo un esquema de coordinación permanente que permite potenciar las capacidades operativas del Estado mexicano.

Dicha sinergia institucional se alinea con la política nacional de seguridad impulsada por el Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, así como con las estrategias de fortalecimiento operativo promovidas por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a cargo de Omar García Harfuch.