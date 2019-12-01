Violencia: Ejecutan a dos en Uruapan, Michoacán

Violencia: Ejecutan a dos en Uruapan, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Enero de 2026 a las 18:07:31
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Uruapan, Michoacán, a 17 de enero de 2026.- Un saldo de dos personas muertas fue el que dejó el ataque a balazos del que fueron objeto el par de individuos en un domicilio de la colonia El Planetario de esta ciudad.

 

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en un domicilio de la calle Saturno, de la referida colonia, habían atacado a balazos a varias personas.

 

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal quienes al arribar encontraron a dos personas sin vida, situación por la que solicitaron la intervención de la representación social.

 

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento de los cuerpos de dos hombres los cuales presentaban lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Violencia: Ejecutan a dos en Uruapan, Michoacán
Al menos 2 muertos y 8 heridos en ataque a anexo de San Felipe, Guanajuato
Hallan tres cuerpos calcinados en Zinapécuaro, Michoacán 
SSP de Michoacán mantiene vigente programa Guardianes del Camino
Más información de la categoria
Guardia Civil de Michoacán consolida nueva estructura con nombramientos regionales y operativos
Incautan un kilo de opioide sintético en el AICM; tiene valor de 20 mdd
Anuncia Delcy Rodríguez que Venezuela firmó un contrato para la comercialización y exportación de gas LP
Advierte la Administración Federal de Aviación por la presencia de actividad militar sobre México y Centroamérica
Comentarios