Violencia: Ejecutan a dos en Uruapan, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Enero de 2026 a las 18:07:31

Uruapan, Michoacán, a 17 de enero de 2026.- Un saldo de dos personas muertas fue el que dejó el ataque a balazos del que fueron objeto el par de individuos en un domicilio de la colonia El Planetario de esta ciudad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en un domicilio de la calle Saturno, de la referida colonia, habían atacado a balazos a varias personas.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal quienes al arribar encontraron a dos personas sin vida, situación por la que solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento de los cuerpos de dos hombres los cuales presentaban lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.