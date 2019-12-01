SSP de Michoacán mantiene vigente programa Guardianes del Camino

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Enero de 2026 a las 13:45:23

Morelia, Michoacán, a 17 de enero 2026.- Con la finalidad de brindar atención oportuna a la ciudadanía y disuadir conductas delictivas que representen un riesgo durante los traslados, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) mantiene en operación el esquema Guardianes del Camino, una estrategia de vigilancia y auxilio vial que fortalece la seguridad en las carreteras del estado.

Sobre el particular se informó que dicho despliegue se integra por 60 patrullas equipadas con tecnología de última generación, distribuidas en 15 rutas prioritarias. En estos trayectos se realizan recorridos permanentes para atender emergencias, ofrecer apoyo mecánico o vial y mantener una presencia preventiva constante.

Las unidades Ford Police Interceptor cuentan con cámaras de videovigilancia, sistemas de geolocalización y enlace directo al C5i Michoacán, lo que permite una respuesta inmediata y un mejor seguimiento de las intervenciones policiales, fortaleciendo el actuar profesional y la proximidad social.

A través de Guardianes del Camino, la SSP refrenda su compromiso con la dignificación de la labor policial y la seguridad de quienes transitan por las carreteras de la entidad, garantizando acompañamiento, auxilio y vigilancia permanente.