Anuncia Delcy Rodríguez que Venezuela firmó un contrato para la comercialización y exportación de gas LP
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Enero de 2026 a las 21:47:07
Caracas, Venezuela, a 16 de enero de 2026.- Delcy Rodríguez informó este viernes que Venezuela concretó, por primera vez, la firma de un contrato para la comercialización y exportación de gas licuado de petróleo (GLP). El anuncio se realizó durante un consejo de economía con empresarios, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

“Por primera vez se ha suscrito un contrato de comercialización de GLP. Saldrá en exportación la primera molécula de gas de Venezuela”, expresó la presidenta encargada del país, aunque no ofreció detalles sobre la vigencia del acuerdo ni reveló la identidad de la contraparte con la que se formalizó el convenio.

El gobierno venezolano había adelantado en meses recientes que se encontraba en gestiones para iniciar la exportación de gas, pese a las sanciones impuestas por Estados Unidos a la industria petrolera venezolana desde 2019.

Cabe recordar que en octubre pasado, cuando Rodríguez se desempeñaba como vicepresidenta del entonces mandatario Nicolás Maduro —capturado por tropas estadounidenses durante una operación realizada el 3 de enero en territorio venezolano—, señaló que el país trabajaba en proyectos junto a “importantes transnacionales” del sector gasífero con el objetivo de “exportar su primera molécula”.

