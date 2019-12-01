Guardia Civil de Michoacán consolida nueva estructura con nombramientos regionales y operativos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Enero de 2026 a las 11:50:37

Morelia, Mich., a 17 de enero de 2026.— La Guardia Civil de Michoacán dio a conocer una serie de nombramientos estratégicos que redefinen su estructura operativa y de mando, como parte de un proceso de renovación institucional que busca fortalecer la legalidad, la transparencia y la profesionalización de los cuerpos de seguridad en el estado.

Los nuevos cargos abarcan comisarías regionales, coordinaciones, jefaturas de agrupamiento y unidades especializadas de seguridad vial, consolidando una red de mandos que tendrá presencia directa en distintas regiones del territorio michoacano.

En el nivel de Comisarios Regionales, fueron designados José Miguel Ortiz Tinoco, Julio César Anguiano Abarca, Jesús Antonio Aldaco Hernández, Abundio Alfaro Méndez, Abraham Ramos Ramos, Isaac Olguín Guerrero, Marco Tulio Vertiz Rodríguez, Ángel Ríos Hernández, Raúl Madrigal Franco, Óscar Iván Tinoco Espinoza, Ricardo Miraflor Rosas e Irvin Rafael Piedra Delgado. Estos perfiles estarán a cargo de la conducción operativa regional y del enlace con autoridades municipales, estatales y federales.

Asimismo, la estructura de Coordinación quedó integrada por Carlos Roberto Gómez Ruiz y Luis Roberto Rosiles Soberanes, quienes tendrán la responsabilidad de articular las estrategias operativas y fortalecer la coordinación interinstitucional, uno de los ejes centrales del nuevo modelo de seguridad.

En cuanto a las Jefaturas de Agrupamiento, se nombró a Mariana González Bribiesca, Juan Manuel Banderas Acosta, Mayra Lidu­vina García Blancas, Raziel Muñoz Sánchez, Alberto Arellano Simón, Julio César Moreno Gómez, Juan Alberto Urbina Hernández, Manuel Salvador Yépez Cruz y Armando Hernández Villanueva. Estas áreas son clave para la operación directa en campo y el despliegue táctico de la Guardia Civil.

Finalmente, las Unidades de Seguridad Vial quedaron bajo la responsabilidad de Julio Ernesto Bautista Jiménez, María Guadalupe Rosal Santos y Juan Carlos Ponce Hinojosa, quienes tendrán a su cargo tareas relacionadas con la prevención de accidentes, vigilancia carretera y ordenamiento del tránsito en vías estatales.

De acuerdo con la institución, estos nombramientos son resultado de un proceso considerado histórico dentro de la Guardia Civil, al haberse realizado mediante convocatorias abiertas y mecanismos de evaluación inéditos, orientados a privilegiar el mérito, la capacitación y la experiencia operativa.

La nueva etapa de la corporación, señalaron autoridades, estará guiada por principios de legalidad, servicio a la sociedad y coordinación con otras instancias de seguridad, en un contexto donde la exigencia ciudadana por cuerpos policiales más profesionales y confiables es cada vez mayor.