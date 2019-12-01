Incautan un kilo de opioide sintético en el AICM; tiene valor de 20 mdd

Incautan un kilo de opioide sintético en el AICM; tiene valor de 20 mdd
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Enero de 2026 a las 07:18:53
Ciudad de México, a 17 de enero 2026.- Personal de seguridad del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) localizó e incautó un paquete de aproximadamente un kilogramo de un opioide sintético, proveniente de un país asiático, con un valor estimado de 20 millones de dólares.

A través de un comunicado oficial, se dio a conocer que agentes federales detectaron un paquete declarado como ‘cosméticos’, el cual “al ser sometido a revisión mediante equipos de rayos X y con el apoyo del ejemplar canino ‘Néstor’, del área de centros tácticos de la Aduana, marcó positivo a posible droga”.

“Tras un análisis de identificación infrarroja, dio resultado positivo a clorhidrato de fentanilo, por lo que fue canalizado al laboratorio central de Aduanas, con el fin de verificar el peso y tipo de narcótico asegurado”, señalaron las autoridades.

En ese sentido, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detalló que las acciones fueron s encabezadas por las Secretarías de Marina (Semar), de Defensa, la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional (GN), junto con personal de Aduanas.

