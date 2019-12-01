Hallan tres cuerpos calcinados en Zinapécuaro, Michoacán 

Hallan tres cuerpos calcinados en Zinapécuaro, Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Enero de 2026 a las 13:58:43
Zinapécuaro, Michoacán, a 17 de enero 2026.- Los cuerpos calcinados de tres personas fueron hallados en un paraje a la orilla de la autopista México-Guadalajara (Occidente) en esta localidad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas as fueron alertados de que sobre la referida carretera en las inmediaciones de la tenencia de Ucareo, estaba tirados los cuerpos calcinados de tres personas.

Al sitio acudieron elementos de la Guardia Nacional así como de la Guardia Civil y Policía Municipal quienes tras confirmar el reporte solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y  Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento de los cuerpos de tres personas , mismos que estaban calcinados, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

