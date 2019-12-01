Al menos 2 muertos y 8 heridos en ataque a anexo de San Felipe, Guanajuato

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Enero de 2026 a las 14:20:45

San Felipe, Guanajuato, a 17 de enero 2026.- Sujetos armados irrumpieron de manera violenta en un anexo y dispararon directamente contra los internos, provocando una escena de terror durante la madrugada de este sábado dejando el saldo de dos personas sin vida y ocho heridos.

Fue en el centro de rehabilitación ubicado en la calle Indio Triste, esquina con Francisco I. Madero, en la colonia Aviación, a dónde se desplazaron las autoridades.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos se registraron alrededor de las 5:00 horas en esta ciudad conocida como San Felipe “Torres Mochas”, cuando un grupo de hombres armados rompió de forma violenta la puerta del anexo denominado “Los Marginados” y, una vez dentro, abrió fuego contra los internos que se encontraban al interior del inmueble.

En el sitio, una de las víctimas perdió la vida de manera inmediata, mientras que paramédicos brindaron los primeros auxilios a los heridos y los trasladaron a centros médicos. Posteriormente, autoridades confirmaron el fallecimiento de una segunda persona mientras recibía atención en el Hospital General.

En tanto que distintas corporaciones policiacas desplegaron un operativo de seguridad para resguardar la zona y evitar nuevos incidentes, en tanto que peritos de la Fiscalía realizaron el levantamiento de casquillos percutidos y otros indicios balísticos.

La Unidad Especializada en Homicidios de la Fiscalía General del Estado inició la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer el móvil del ataque y dar con los responsables de este hecho violento.