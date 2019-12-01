Vinculan nuevamente a proceso a “El Mayimbu” por homicidio y tentativa en Valle de Santiago

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Octubre de 2026 a las 12:19:09

Valle de Santiago, Guanajuato, a 13 de octubre 2026.- Josué Jesús “N”, alias “El Mayimbu”, identificado por la Fiscalía General del Estado de Guanajuato como objetivo prioritario, fue vinculado nuevamente a proceso penal, ahora por su probable responsabilidad en los delitos de homicidio y tentativa de homicidio, derivados de un ataque armado ocurrido en 2022.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, la agresión se registró el 6 de agosto de ese año, alrededor de las 20:30 horas, en un establecimiento ubicado sobre la carretera Valle de Santiago–Guarapo.

Las indagatorias establecen que en el negocio se encontraban un hombre y una mujer cuando el ahora imputado llegó acompañado de otras personas a bordo de un vehículo. Posteriormente, descendió de la unidad, ingresó al establecimiento y presuntamente disparó contra ambas víctimas.

El ataque provocó la muerte del hombre en el lugar, mientras que la mujer sufrió lesiones por arma de fuego y sobrevivió a la agresión.

A partir de las investigaciones y de los datos de prueba presentados por el Ministerio Público, la Fiscalía consiguió que un juez vinculara nuevamente a proceso a Josué Jesús “N” por estos hechos, con lo que continuará el procedimiento penal correspondiente.

La institución precisó que el imputado ya se encontraba en prisión por su probable participación en otro doble homicidio ocurrido en 2023, en el municipio de Jaral del Progreso.

Con esta nueva vinculación, el señalado enfrentará otro proceso penal por hechos distintos, mientras las autoridades judiciales determinan su responsabilidad conforme avance el procedimiento.