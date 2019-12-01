¡El crimen dobló a la Fiscalía de Morelos!: Detienen a líder criminal y terminan entregándolo para rescatar a tres funcionarios

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Octubre de 2026 a las 01:43:15

Totolapan, Mor., a 13 de octubre de 2026.- Lo que comenzó como un operativo para combatir a la delincuencia terminó convirtiéndose en una crisis para las propias autoridades. La Fiscalía General del Estado de Morelos reconoció que tuvo que entregar a un operador criminal después de que tres de sus colaboradores fueran privados de la libertad.

El protagonista de esta historia es José David “N”, señalado como presunto generador de violencia regional y relacionado con el grupo delictivo denominado “Pueblos Unidos”, cuya detención desató una reacción que puso contra las cuerdas a las autoridades estatales.

De capturar a un presunto criminal a tener que entregarlo

De acuerdo con el comunicado oficial, elementos de la Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto (FIDAI), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelos, lograron detener a José David “N” como parte de las acciones contra la extorsión.

Sin embargo, la captura provocó una respuesta violenta. Integrantes de la organización criminal presuntamente relacionada con el detenido retuvieron a tres colaboradores de la Fiscalía Regional Oriente, colocando a las autoridades frente a una situación crítica.

La tensión aumentó cuando uno de los trabajadores resultó herido por arma de fuego, mientras la institución activaba los protocolos correspondientes para salvaguardar la integridad de su personal.

Tres funcionarios retenidos y un detenido como moneda de cambio

El desenlace ocurrió aproximadamente a las 19:35 horas del lunes 12 de octubre, cuando los tres colaboradores recuperaron su libertad.

Pero la liberación tuvo una condición que ha generado fuertes cuestionamientos: la Fiscalía entregó a José David “N”, el mismo hombre que sus agentes habían detenido horas antes.

La propia institución reconoció esta circunstancia en su comunicado, argumentando que preservar la vida de sus colaboradores era una prioridad.

El trabajador lesionado fue trasladado a un hospital, donde se reportó estable.

¿Una decisión para salvar vidas o una derrota frente al crimen?

Aunque la protección de los funcionarios era indispensable, lo sucedido en Totolapan abre un debate sobre la capacidad de respuesta de las instituciones de seguridad.

El hecho de que una organización criminal haya conseguido la entrega de un detenido mediante la retención de servidores públicos representa un precedente preocupante.

¿Quién autorizó entregar al detenido?

Hasta el momento, el comunicado no esclarece quién tomó la decisión de entregar a José David “N”, cuál era su situación jurídica al momento de la entrega ni qué acciones se emprenderán para localizarlo nuevamente.

Tampoco se ha explicado cómo fue posible que tres colaboradores de la Fiscalía quedaran retenidos durante un operativo contra un presunto generador de violencia.

Estas interrogantes cobran especial relevancia porque la institución aseguró que los hechos no quedarían impunes.

Morelos frente a una pregunta incómoda: ¿quién tiene realmente el control?

El episodio de Totolapan deja al descubierto una situación alarmante: una operación destinada a combatir la delincuencia terminó con funcionarios retenidos y con la entrega de la persona que las autoridades habían conseguido capturar.

La Fiscalía sostiene que su prioridad fue proteger vidas humanas, una decisión que puede entenderse ante el riesgo que enfrentaban sus colaboradores. Sin embargo, el resultado exige una explicación pública sobre las circunstancias que permitieron llegar a ese extremo.

Porque una cosa es salvar la vida de tres trabajadores y otra muy distinta es explicar cómo un grupo criminal consiguió colocar a las autoridades en semejante situación.

El caso no puede darse por cerrado con la liberación de los funcionarios. Queda pendiente esclarecer las responsabilidades, investigar a quienes participaron en la retención y determinar qué medidas se adoptarán para impedir que algo semejante vuelva a ocurrir.

La pregunta que queda sobre la mesa es contundente: ¿la Fiscalía de Morelos logró resolver una crisis para salvar vidas o el crimen organizado consiguió imponer sus condiciones al Estado?