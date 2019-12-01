Liberan a 32 manifestantes detenidos durante protestas por agua en Guadalajara

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Octubre de 2026 a las 10:47:56

Guadalajara, Jalisco, a 13 de octubre 2026.- La Fiscalía General del Estado de Jalisco (FGE), informó sobre la liberación de 32 de los 39 manifestantes detenidos en las protestas por la mala calidad del agua en Guadalajara.

A través de un mensaje en redes sociales, la dependencia mencionó que las personas fueron liberadas “luego de los actos violentos registrados al exterior de Casa Jalisco”.

De acuerdo con los datos oficiales, los enfrentamientos entre ciudadanos y autoridades dejaron un saldo de 39 detenidos y decenas de lesionados.

No obstante, la organización civil (ONG) Amnistía Internacional afirmó que testimonios y grupos de la sociedad civil elevan el número a más de 50 detenciones arbitrarias.

Por su parte, Gina Romero, relatora de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la libertad de reunión y asociación, instó al Gobierno a investigar de forma “pronta e independiente” las denuncias de uso excesivo de la fuerza y detenciones arbitrarias en la manifestación.