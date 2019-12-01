¡Arde Morelos! Operativo contra líder criminal desata bloqueos, vehículos incendiados y caos en cuatro municipios; mueren dos policías

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Octubre de 2026 a las 21:36:54

*La intervención de la Fiscalía en Totolapan habría provocado una violenta reacción con cierres carreteros, quema de neumáticos y reportes de agentes ministeriales retenidos; dos policías estatales murieron en un accidente cuando acudían a atender una emergencia.

Totolapan, Mor., a 12 de octubre de 2026.— La violencia sacudió la región oriente de Morelos este lunes. Un operativo contra un objetivo criminal desató una jornada de tensión que se extendió por Totolapan y municipios vecinos, con reportes de bloqueos carreteros, vehículos incendiados, neumáticos en llamas y agentes ministeriales presuntamente retenidos. En medio de la movilización de las corporaciones de seguridad, dos policías estatales perdieron la vida en un accidente vial.

Los acontecimientos comenzaron a tomar fuerza tras el despliegue de la Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto (FIDAI) en Totolapan y sus inmediaciones, incluida la comunidad de Nepopulco. Versiones periodísticas señalaron que el objetivo de la intervención sería un presunto personaje delictivo conocido como ¨El Güero Gym¨, aunque su identidad completa y una eventual detención requerían confirmación oficial.

La operación habría desencadenado una reacción que llevó la tensión más allá del municipio donde se concentraban las acciones policiales. Los reportes mencionaron incidentes en Atlatlahucan, Yautepec y Tlayacapan, donde se registraron obstáculos en las vías de comunicación y afectaciones al tránsito.

Bloqueos y fuego en las carreteras

La quema de neumáticos y los cierres carreteros se convirtieron en parte de la emergencia. Entre los puntos señalados en los reportes estuvo la carretera federal México-Cuautla, a la altura del kilómetro 88, una vía estratégica para la movilidad entre localidades de la región.

La situación obligó a prestar atención a distintos puntos de la zona mientras las autoridades desplegaban corporaciones para atender los incidentes. Sin embargo, el balance inicial no permitía establecer con certeza cuántos vehículos fueron incendiados, cuántas personas resultaron lesionadas ni si todos los bloqueos respondieron a una misma acción coordinada.

También trascendieron versiones sobre agentes ministeriales retenidos temporalmente por pobladores y policías lesionados durante los acontecimientos. Estos reportes, que requerían precisión en cuanto al número de afectados y las circunstancias de los hechos, añadieron gravedad a una jornada marcada por la incertidumbre.

Dos policías mueren cuando acudían a una emergencia

A la crisis de seguridad se sumó una tragedia para las corporaciones estatales. El Gobierno de Morelos informó sobre la muerte de dos elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, además de otros tres lesionados, en un accidente de tránsito ocurrido en la autopista La Pera-Cuautla.

Los policías se dirigían a atender un auxilio cuando ocurrió el percance. Aunque el accidente se produjo durante la misma jornada de movilización de las fuerzas de seguridad, no se había confirmado que estuviera relacionado directamente con los bloqueos o con algún enfrentamiento.

La pérdida de los dos agentes agravó el saldo humano de un día en el que la respuesta policial, los reportes de incidentes en distintas localidades y las afectaciones carreteras colocaron a la región bajo presión.

¿Quién es ¨El Güero Gym¨ y qué ocurrió durante el operativo?

Más allá de las llamas y los bloqueos, quedan preguntas fundamentales: ¿quién era el objetivo de la FIDAI?, ¿se logró su captura?, ¿qué ocurrió con los agentes ministeriales presuntamente retenidos? y ¿cuál fue el saldo definitivo de los incidentes?

La confirmación de estos datos será clave para determinar si la intervención derivó en una reacción organizada para obstaculizar a las autoridades o si los distintos acontecimientos tuvieron causas diferentes.

Por ahora, los reportes dibujan una jornada crítica para Totolapan y municipios cercanos: un operativo de alto impacto, vías de comunicación afectadas, incidentes que involucraron a personal ministerial y una tragedia vial que cobró la vida de dos policías estatales.

Morelos enfrenta así un episodio que exige respuestas claras: conocer los resultados de la operación, establecer responsabilidades por los bloqueos y precisar el alcance de los hechos que alteraron la seguridad y la movilidad en la región.